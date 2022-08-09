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رياضة
لاعب بالدوري الإنجليزي يهدي أحد المشجعين ساعة "روليكس".. ما السبب؟ (فيديو)
Lebanon 24
09-08-2022
|
08:00
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فاجأ نجم نادي "نيوكاسل" الإنجليزي، آلان سانت ماكسيمن، أحد مشجعي النادي ومنحه ساعة من نوع "روليكس" غالية الثمن، أمام حشد من جماهير النادي وعدسات الكاميرات.
ماكسيمن كان قد توجه إلى حشد من جماهير النادي، عقب مباراة الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تغلب "نيوكاسل" على نادي "نوتنغهام" بنتيجة هدفين دون مقابل.
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طلب مشجعون من اللاعب الفرنسي التوقيع، وفاجأ ماكسيمن أحد المشجعين عندما أعطاه علبة تحتوي على ساعة "رولكس" الفاخرة، ما أثار دهشة مشجع النادي الذي شكر اللاعب على كرمه، وذلك بحسب ما أظهره مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي.
صحيفة "ديلي ستار" البريطانية نقلت عن المشجع قوله بعد تلقيه الهدية: "عندما رأيته يتقدم نحوي ظننت أنه بسبب التوقيع وتلبية طلبي، لكنه أهداني ساعته، عجزت عن الكلام وقتها وكلمات الشكر لا توفي شعوري تجاهه".
كان نادي "نيوكاسل" قد أعلن في العام 2019 عن ضم اللاعب الفرنسي ماكسيمن إلى صفوفه لمدة 6 مواسم.
بحسب موقع superkora يُعد ماكسيمن "أحد أبرز المواهب الصاعدة في القارة الأوروبية".
(عربي بوست)
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