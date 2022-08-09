لاعب بالدوري الإنجليزي يهدي أحد المشجعين ساعة "روليكس".. ما السبب؟ (فيديو)

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فاجأ نجم نادي "نيوكاسل" الإنجليزي، آلان سانت ماكسيمن، أحد مشجعي النادي ومنحه ساعة من نوع "روليكس" غالية الثمن، أمام حشد من جماهير النادي وعدسات الكاميرات.ماكسيمن كان قد توجه إلى حشد من جماهير النادي، عقب مباراة الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تغلب "نيوكاسل" على نادي "نوتنغهام" بنتيجة هدفين دون مقابل.طلب مشجعون من اللاعب الفرنسي التوقيع، وفاجأ ماكسيمن أحد المشجعين عندما أعطاه علبة تحتوي على ساعة "رولكس" الفاخرة، ما أثار دهشة مشجع النادي الذي شكر اللاعب على كرمه، وذلك بحسب ما أظهره مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي.