بيكيه يوافق على طلب برشلونة

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يجري المدافع جيرارد بيكيه مفاوضات متقدمة مع نادي برشلونة للاتفاق على تخفيض الراتب في عقده، خلال الفترة المقبلة.وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، عن نية برشلونة الاستغناء عن بيكيه، بسبب تراجع ترتيبه في قائمة مدافعي الفريق، مقارنة براتبه المرتفع.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة قرر التفاوض مع بيكيه على توقيع عقد جديد حتى صيف 2024، مع تخفيض راتبه بشكل كبير.وأضافت أن بيكيه لا يمانع، بل ويرحب بتعديل عقده وتخفيض راتبه، من أجل مساعدة برشلونة في أزمته الاقتصادية.