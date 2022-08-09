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رياضة

تايسون يتهم بسرقة قصة حياته

Lebanon 24
09-08-2022 | 16:00
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اتهم بطل الملاكمة السابق الأميركي، مايك تايسون، المسلسل "مايك" المرتقب على منصة "هولو" والذي يتناول سيرته الذاتية بـ "سرقة قصة حياته"، وقارن المنصة بـ "تاجر العبيد".

ويتناول المسلسل الدرامي الجديد بعنوان "مايك" والذي سيعرض للمرة الأولى في 25 الشهر الحالي على منصة "هولو" حياة بطل العالم السابق في الوزن الثقيل بدءا من طفولته ومرورا بانجازاته على الحلبات، وانتهاء بإدانته بالاغتصاب عام 1992.
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وانتقد تايسون عبر صفحته على "انستغرام" المسلسل المرتقب قائلا: "لقد سرقوا قصة حياتي ولم يدفعوا لي".

وأضاف مستخدما النجوم بدلا من الحروف للدلالة على كلمة عبد: "بالنسبة للمديرين التنفيذيين في هولو، فأنا مجرد (عبد) يمكنهم بيعه في المزاد العلني"، علما أن هذه المنصة المتوفرة فقط في الولايات المتحدة مملوكة لأغلبية شركة ديزني.

وستركز إحدى حلقات المسلسل المؤلف من ثمانية أجزاء على وجهة نظر ملكة الجمال السابقة ديزيريه واشنطن التي كانت قد اتهمت في سن الـ 18 عاما تايسون باغتصابها في عام 1991.

وأدين نجم الملاكمة السابق في العام التالي وأمضى ثلاث سنوات في السجن.

وإلى جانب استحضار اتهامات العنف الأسري التي تثقل كاهل تايسون، يروي المسلسل أيضا الإساءة التي تعرض لها النجم في طفولته، وفقدان والدته بسبب مرض السرطان عندما كان في سن المراهقة، بالإضافة إلى مشاكل إدمان المخدرات وصحته العقلية.


المصدر: روسيا اليوم
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