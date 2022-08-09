"انتقال وليس تقاعدا".. أسطورة التنس سيرينا وليامز تعلن موعد اعتزالها

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كشفت أسطورة التنس الأميركية، سيرينا وليامز، الثلاثاء، أنها ستعتزل بعد بطولة أميركا المفتوحة التي تنطلق في آب المقبل، مشيرة بحسب وصفها إلى أنها في خضم مرحلة "انتقال".وفي مقال نشرته مجلة "فوغ"، قالت وليامز إنها فكرا في هذه الخطوة على أنها انتقال وليس تقاعدًا، لكنها قالت بعبارات لا لبس فيها إنها على وشك ترك الرياضة التي هيمنت عليها لعقود.وكتبت "لم تعجبني كلمة تقاعد من قبل. لا تبدو لي كلمة عصرية".وتابعت: "كنت أفكر في هذا على أنه تحول، لكنني أريد أن أكون حساسة بشأن كيفية استخدامي لتلك الكلمة التي تعني شيئًا محددًا ومهمًا جدًا (..) ربما تكون أفضل كلمة لوصف ما أفعله أنه تطور. أنا هنا لأخبر (الجميع) أنني أتطور بعيدًا عن التنس، نحو أشياء أخرى مهمة بالنسبة لي ".وكشفت وليامز، التي ستبلغ الثانية والأربعين في أيلول المقبل، الحائزة على 23 لقبا كبيرا (غراند سلام) ، أنها "لم تكن مستعدة للفوز ببطولة ويمبلدون" هذا العام، وذلك بعدما أقصيت من الدور الأول.وقالت في إشارة إلى بطولة أميركا المفتوحة "لا أعرف إذا كنت سأكون مستعدة للفوز بنيويورك". "لكنني سأحاول، وستكون البطولات التمهيدية ممتعة".وأضاف في منشور على إنستغرام: "لقد بدأ العد التنازلي. يجب أن أركز على كوني أماً ، وعلى أهدافي المعنوية، وأخيرًا اكتشاف سيرينا مختلفة (..) سأستمتع بهذه الأسابيع القليلة المقبلة".