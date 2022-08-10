نيوكاسل في ورطة... يبحث عن قميص جديد لمباراة برايتون!

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن ارتداء فريق نيوكاسل يونايتد لقميص جديد غير تقليدي في مواجهة نادي برايتون بالجولة المقبلة من بطولة الدوري الممتاز.ويواجه الماجبيث فريق برايتون يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من المنافسة المحلية على ملعب "فالمر".وبحسب ما أوردته صحيفة "دايلي ميل" فإن تلك المواجهة لن تكون طبيعية على الإطلاق من حيث ما سيرتديه نادي نيوكاسل.وسيلعب نيوكاسل بقميص جديد لمرة واحدة عندما يسافر إلى برايتون لخوض مباراته الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز.وجاء ذلك بعد أن قضت رابطة الدوري أن جميع أطقم نيوكاسل الثلاثة لموسم 2022-23، ستتعارض مع طقم برايتون المقلم باللونين الأزرق والأبيض، وبالتالي سيتعين على فريق نيوكاسل ارتداء القميص التدريبي.ونشر فريق نيوكاسل عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديو للقميص الذي سيشارك به الفريق في المواجهة القادمة بالدوري.وتنص إرشادات أطقم الدوري الإنجليزي الممتاز على ما يلي: "عند اللعب في مباريات الدوري، يجب أن يرتدي لاعبو كل فريق شريط فيه تباين بحيث يتمكن حكام المباراة والمشاهدون من التمييز بوضوح بين الفريقين".ووفقًا لاتحاد كرة القدم، فإن اللاعبان الوحيدان اللذان يُسمح لهما بالحصول على قمصان متشابهة هما حراس المرمى، ويرجع ذلك على الأرجح إلى حقيقة أنهم لا يتواجدون جنبًا إلى جنب أبدًا خلال المباراة.جدير بالذكر أن نيوكاسل استطاع أن يفوز في الجولة الأولى على نادي نوتنجهام فورست بثنائية دون رد، فيما حقق برايتون المفاجأة بالانتصار على مانشستر يونايتد في عقر داره بنتيجة 2-1.