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رياضة

لاعب كرة قدم لبناني: سأعود للملاعب قريبا

Lebanon 24
10-08-2022 | 08:00
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أكد عباس عاصي نجم فريق شباب الساحل، أنه يخضع لعدة جلسات طبية من أجل العودة سريعاً إلى الملاعب. 

وكان شباب الساحل قد تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس النخبة التنشيطية، حيث سيلاقي الأنصار في هذا الدور. 
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وقال عاصي لكووورة إن فريقه قدم مباريات جيدة على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث شدد على أنه كان يرغب بالمشاركة. 

وأضاف "أخضع لجلسات طبية خاصة من أجل العودة من الإصابة التي رافقتني منذ مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم". 

وأشار إلى أنه يشعر بتحسن ملموس، وسيكون خلال فترة قصيرة جاهزا للعودة إلى الملاعب. 

ويأمل عاصي أن يفوز فريقه ببطولة كأس النخبة، حيث ستكون بداية جيدة للأزرق. 
 
(كووورة)
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