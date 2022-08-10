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رياضة

هداف ليفربول السابق يتحدّث عن محمد صلاح... هكذا سيستفيد من نونيز

Lebanon 24
10-08-2022 | 16:00
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يعتقد روبي فاولر هداف ليفربول السابق أن النجم المصري محمد صلاح سيستفيد من وجود الوافد الجديد داروين نونيز إلى جانبه، وذلك بعدما سجل الثنائي هدفين في المباراة الافتتاحية لفريقهما بالدوري الإنجليزي أمام الصاعد فولهام.
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وقال فاولر الذي سجل 183 هدفاً مع ليفربول في التسعينات الميلادية والعقد الأول من الألفية الحالية في عموده بصحيفة "ميرور": المصري الصغير سيستفيد من نونيز. كان ماني رائعًا لفريق يورغن كلوب. لكن نونيز سيمنح "الريدز" بعدًا جديداً في طريقة قيادته لخط الهجوم، إذ يلعب بشكل مباشر ويتمتع بقوة بدنية لم يكن يملكها ليفربول من قبل.

وأضاف: سيحصل نونيز على نصيبه من الأهداف في الموسم الحالي، إنه لا يخشى الالتحامات ما دام يبحث عن الكرة، الآن كلوب لديه خط هجوم رائع مكون من صلاح ونونيز ولويس دياز، وفي الدكة لديه ديوغو جوتا وروبرتو فيرمينو.

 
(العربية)
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