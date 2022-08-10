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رياضة

أليكسيس سانشيز ينضم إلى هذا النادي

Lebanon 24
10-08-2022 | 23:00
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أعلن نادي مارسيليا الفرنسي، الأربعاء رسميا تعاقده مع نجم أرسنال وبرشلونة السابق، المهاجم الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، في صفقة انتقال مجانية بعد رحيله عن إنتر الإيطالي.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي الفرنسي "يعلن أولمبيك مارسيليا اليوم عن التوقيع مع أليكسيس سانشيز. سينضم المهاجم الدولي التشيلي غير المرتبط بأي عقد الذي خاض 143 مباراة دولية وفاز بـ17 لقبا في مسيرته، رسميا بعد أن نجح في فحصه الطبي".
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