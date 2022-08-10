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رياضة
السوبر الأوروبي.. بنزيما على موعد مع إنجاز تاريخي
Lebanon 24
10-08-2022
|
11:00
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سيكون النجم الفرنسي كريم بنزيما، على موعد لكتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات فريقه ريال مدريد، عندما يلتقي الأخير مع آينتراخت فرانكفورت مساء اليوم الأربعاء، ضمن كأس السوبر الأوروبي.
ويحتل بنزيما حاليا وصافة قائمة أفضل هدافي ريال مدريد على مر التاريخ، برصيد 323 هدفا، متساويا مع النجم الإسباني المعتزل راؤول غونزاليس، ويحتاج المهاجم الفرنسي لهز شباك آينتراخت فرانكفورت من أجل الانفراد بالمركز الثاني.
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ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق، قائمة الهدافين التاريخيين للنادي الملكي برصيد 450 هدفا.
وأحرز بنزيما أهدافه الـ323 في 604 مباريات، بينما احتاج راؤول إلى 741 مباراة، ورونالدو إلى 450 مباراة فقط.
تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد سيخوض مباراة السوبر الأوروبي بصفته بطلا لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بينما يحمل وآينتراخت فرانكفورت لقب بطل مسابقة الدوري الأوروبي.
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