Advertisement

رياضة

السوبر الأوروبي.. بنزيما على موعد مع إنجاز تاريخي

Lebanon 24
10-08-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-979595-637957522779195592.png
Doc-P-979595-637957522779195592.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سيكون النجم الفرنسي كريم بنزيما، على موعد لكتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات فريقه ريال مدريد، عندما يلتقي الأخير مع آينتراخت فرانكفورت مساء اليوم الأربعاء، ضمن كأس السوبر الأوروبي.

ويحتل بنزيما حاليا وصافة قائمة أفضل هدافي ريال مدريد على مر التاريخ، برصيد 323 هدفا، متساويا مع النجم الإسباني المعتزل راؤول غونزاليس، ويحتاج المهاجم الفرنسي لهز شباك آينتراخت فرانكفورت من أجل الانفراد بالمركز الثاني.
Advertisement

ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق، قائمة الهدافين التاريخيين للنادي الملكي برصيد 450 هدفا.

وأحرز بنزيما أهدافه الـ323 في 604 مباريات، بينما احتاج راؤول إلى 741 مباراة، ورونالدو إلى 450 مباراة فقط.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد سيخوض مباراة السوبر الأوروبي بصفته بطلا لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بينما يحمل وآينتراخت فرانكفورت لقب بطل مسابقة الدوري الأوروبي.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-08-10
08:00 | 2022-08-10
05:00 | 2022-08-10
02:00 | 2022-08-10
23:00 | 2022-08-09
16:00 | 2022-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website