حذف كلمة "إسرائيل" من صفحة كأس العالم بقطر.. إستبدلوه بهذا الإسم!

شطب قسم حجز التذاكر لمونديال قطر 2022 على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اسم "إسرائيل" من قائمة الدول الأعضاء، واستبدله بـ"الأراضي الفلسطينية المحتلة".



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه "أثناء مراجعة هواة كرة القدم الإسرائيليين، قسم العروضات لحجز التذاكر في الموقع الإلكتروني التابع للفيفا؛ تفاجأوا بحذف اسم "إسرائيل" من قائمة الدول الأعضاء، على أعتاب انطلاق المونديال".

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وأشارت إلى أن "موقع الفيفا يشرف عليه مواطن قطري، ويتم عن طريقه حجز التذاكر لحضور مباريات المونديال".

ويأتي هذا الإجراء بعد تغريدة لرئيس اسرائيل "يائير لابيد"، دعا فيها "الإسرائيليين" على حضور فعاليات كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 21 تشرين الثاني، لغاية 18 كانون الأول القادم في دولة قطر.