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رياضة

ما هي أغلى عملية بيع لفريق رياضي في التاريخ؟

Lebanon 24
11-08-2022 | 02:00
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وافق اتحاد كرة القدم الأميركية على عملية بيع نادي دنفر برونكو، في أكبر صفقة تتم بتاريخ الفرق الرياضية الأميركية والعالمية على الإطلاق.

وذكرت صحيفة marca الإسبانية، أن مجموعة والتون بينر، التابعة لإحدى أغنى العائلات الأميركية، تمكنت من شراء النادي، في صفقة وصلت إلى 4.65 مليار دولار.
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(عربي بوست)
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