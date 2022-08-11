Advertisement

رياضة

هذا هو الهداف التاريخي لريال مدريد

Lebanon 24
11-08-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-979692-637957954785770005.jpg
Doc-P-979692-637957954785770005.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هناك العديد من اللاعبين في ريال مدريد حفروا أسمائهم في الذاكرة، فمن هو هداف ريال مدريد التاريخي؟

نادي ريال مدريد من أكبر أندية العالم إن لم يكن الأكبر من حيث التاريخ الكروي الحافل ومن حيث الشعبية أيضاً.
Advertisement

اختير كأفضل فريق كرة قدم في القرن العشرين، وأُطلق عليه فريق الأحلام لأنه دائماً ما جمع أفضل لاعبي العالم على مر التاريخ واشتهر النادي بصفقاته المميزة وتعاقداته الدائمة مع أكثر لاعبي العالم تميزاً و شهرة، وأصبح اللعب بقميص النادي الملكي هو حلم كل لاعب على مستوى العالم.

ضم ريال مدريد العديد من الأسماء البارزة في عالم كرة القدم أمثال ديفيد بيكهام وروبرتو كارلوس وكاكا وزين الدين زيدان وغيرهم وكان لكل منهم بصمته الخاصة مع الفريق، كما استمتع عشاق الملكي سنوات بأسطورة من أساطير كرة القدم المعاصرة هو كريستيانو رونالدو، والذي كان له دور كبير مع الفريق بكثرة أهدافه.

من هو الهداف التاريخي لريال مدريد؟
يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة هدافي ريال مدريد على مر التاريخ، حيث تمكن من إحراز ٤٥٠ هدفًا وفاز رونالدو بجائزة الكرة الذهبية ٥ مرات.

يأتي النجم الإسباني راؤول في المركز الثالث في قائمة هدافي الفريق حيث سجل ٣٢٣ هدفًا خلال فترة لعبه مع الفريق، أما المركز الثاني فمن نصيب كريم بنزيما الذي سجل ٣٢٣ هدفًا مع النادي الملكي وتفوق على الراحل ألفريدو دي ستيفانو الذي يحتل المركز الرابع برصيد ٣٠٨ أهداف .
 
(غول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2022-08-11
05:00 | 2022-08-11
02:00 | 2022-08-11
00:52 | 2022-08-11
23:00 | 2022-08-10
16:00 | 2022-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website