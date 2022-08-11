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رياضة
هذا هو الهداف التاريخي لريال مدريد
Lebanon 24
11-08-2022
|
08:00
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هناك العديد من اللاعبين في ريال مدريد حفروا أسمائهم في الذاكرة، فمن هو هداف ريال مدريد التاريخي؟
نادي ريال مدريد من أكبر أندية العالم إن لم يكن الأكبر من حيث التاريخ الكروي الحافل ومن حيث الشعبية أيضاً.
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اختير كأفضل فريق كرة قدم في القرن العشرين، وأُطلق عليه فريق الأحلام لأنه دائماً ما جمع أفضل لاعبي العالم على مر التاريخ واشتهر النادي بصفقاته المميزة وتعاقداته الدائمة مع أكثر لاعبي العالم تميزاً و شهرة، وأصبح اللعب بقميص النادي الملكي هو حلم كل لاعب على مستوى العالم.
ضم ريال مدريد العديد من الأسماء البارزة في عالم كرة القدم أمثال ديفيد بيكهام وروبرتو كارلوس وكاكا وزين الدين زيدان وغيرهم وكان لكل منهم بصمته الخاصة مع الفريق، كما استمتع عشاق الملكي سنوات بأسطورة من أساطير كرة القدم المعاصرة هو كريستيانو رونالدو، والذي كان له دور كبير مع الفريق بكثرة أهدافه.
من هو الهداف التاريخي لريال مدريد؟
يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة هدافي ريال مدريد على مر التاريخ، حيث تمكن من إحراز ٤٥٠ هدفًا وفاز رونالدو بجائزة الكرة الذهبية ٥ مرات.
يأتي النجم الإسباني راؤول في المركز الثالث في قائمة هدافي الفريق حيث سجل ٣٢٣ هدفًا خلال فترة لعبه مع الفريق، أما المركز الثاني فمن نصيب كريم بنزيما الذي سجل ٣٢٣ هدفًا مع النادي الملكي وتفوق على الراحل ألفريدو دي ستيفانو الذي يحتل المركز الرابع برصيد ٣٠٨ أهداف .
(غول)
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