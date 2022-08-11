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رياضة

جائزة جديدة من نصيب مبابي!

Lebanon 24
11-08-2022 | 05:00
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زيّن كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مسيرته الكروية بجائزة جديدة.

ونشر مبابي عبر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل، صورته بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي بالموسم الماضي، المقدمة من شبكة ترانسفير ماركت.
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كما فاز كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، بحفل رابطة اللاعبين المحترفين.

وتصدر مبابي، قائمة هدافي الليج وان، الموسم الماضي برصيد 28 هدفا، كما كان أفضل صانع أهداف برصيد 19 تمريرة حاسمة.

(كووورة)
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