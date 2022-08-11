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رياضة

بوغبا يتضامن مع أطفال غزة... هذا ما قاله (صورة)

Lebanon 24
11-08-2022 | 11:00
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أظهر اللاعب الفرنسي بول بوغبا دعمه للقضية الفلسطينية، عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير، الذي استهدف قطاع غزة على مدار ثلاثة أيام.

ونشر صورة عبر خاصية "الستوري" عبر حسابه على "إنستغرام"، لستة شهداء من الأطفال.
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وعلق بوغبا على الصورة قائلا: "حفظ الله أهل غزة"، مرفقا الكلام برمز يدين مرفوعتين إلى السماء.
 
بوغبا يتضامن مع أطفال غزة (صورة)
 
 
(روسيا اليوم)

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