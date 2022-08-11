البرازيل ترفض إعادة المباراة أمام الأرجنتين

Advertisement

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أنه يرفض إعادة المباراة ضدّ الأرجنتين التي لم تنته العام الماضي ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.وقال الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي: "بعد تلقي طلب المدرب تيتي والمنسق جونينيو باوليستا، سيسعى رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إيدنالدو رودريغيز، إلى تعليق المباراة".وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمر في شباط الفائت منتخبي البرازيل والأرجنتين، اللذين كانا ضامنين حينها بلوغ النهائيات، بإعادة مباراتهما ضمن تصفيات كأس العالم 2022 التي توقفت في ساو باولو في سبتمبر الماضي بعد دقائق من انطلاقها، بسبب انتهاكات متعلقة بالبروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا في صفوف المنتخب الزائر.