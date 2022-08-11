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رياضة

هدف عالمي في اليوم الافتتاحي لكأس العالم للشابات (فيديو)

Lebanon 24
11-08-2022 | 16:00
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سجلت لاعبة منتخب كوستاريكا، ألكسندرا بينيل، هدفا خرافيا في شباك أستراليا، وذلك خلال مباراة جمعت المنتخبين أمس الأربعاء، في اليوم الافتتاحي لكأس العالم لكرة القدم للشابات.

واحتسب الحكم ركلة حرة لمصلحة منتخب كوستاريكا في الدقيقة 19، ولم يكن أحد داخل الملعب يتوقع أن تحاول بينيل، البالغة من العمر 19 عاما، تسديد الكرة بشكل مباشر على المرمى من على بعد 40 مترا تقريبا.
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وأطلقت لاعبة خط الوسط تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد استقرت على إثرها الكرة في المقص الأيسر لشباك حارسة منتخب أستراليا.
 
ولقي الهدف إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب البعض بمنحه جائزة بوشكاش، وهي جائزة يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في كل عام لصاحب أفضل هدف خلال السنة.

ولسوء حظ بينيل، فإن منتخب بلادها فرط في تقدمه 1-0 أمام أستراليا، ليخسر بنتيجة 1-3، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للشابات المقامة في كوستاريكا.

وبهذا الفوز، تصدرت أستراليا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة لكل من إسبانيا والبرازيل، في حين بقي رصيد كوستاريكا خاليا من النقاط.
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