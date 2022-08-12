رسميّا... تغيير موعد إنطلاق كأس العالم

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، تقديم موعد انطلاق نهائيات كأس العالم قطر 2022، لمدة 24 ساعة.وستقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، الأحد 20 تشرين الثاني المقبل، وستكون المواجهة الوحيدة في اليوم الأول من منافسات كأس العالم.وبذلك يتم تقديم المباراة الأولى وحفل افتتاح نسخة هذا العام في ستاد البيت ليوم واحد.وتم اتخاذ هذا القرار عقب تقييم تبعاته على المنافسات والجانب العملي من البطولة، بالإضافة إلى مشاورات معمقة واتفاق مع الجهات المعنية والدولة المستضيفة.