لاعب برازيلي قضى برصاصة في حفلة موسيقية.. هذا ما حصل معه

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أكد محامي البرازيلي لياندرو لو، بطل العالم في رياضة ”الجوجيتسو“، وفاته بعد إصابته برصاصة في رأسه أودت بحياته.وكان لو البالغ من العمر 33 عامًا، واسمه الكامل لينادرو لو بيريرا دو ناسيمينتو، يحضر حفلة موسيقية في مدينة ساو باولو البرازيلية عندما دخل في مشادة مع رجل آخر وأصيب في جبهته، وتم نقله إلى المستشفى ولكن أعلن موته بعد ساعات.وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن تقرير الشرطة يشير، إلى أن أحد الشهود رأى الشرطي هنريكي أوتافيو أوليفيرا فيلوزو يأخذ زجاجة من طاولة لو في الحفلة الموسيقية في ملهى سيرينو، وقام بإيماءات تهديد قبل وفاة البطل مباشرة، وفقًا لتقرير لموقع MMA Fighting.وذكرت وسائل الإعلام في ساو باولو، أن تحقيقًا جاريًا في جريمة قتل، وأن فيلوزو لا يزال طليقًا.كان لو واحدًا من أنجح رياضيي الجوجيتسو البرازيليين على الإطلاق، بعد أن فاز بثماني بطولات عالمية كحزام أسود منذ العام 2012.