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رياضة

بالأسماء الكشف عن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية... من هم؟

Lebanon 24
12-08-2022 | 11:00
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تكشف مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الجمعة، عن أسماء المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022.

ومن المقرر أن تصدر مجلة "فرانس فوتبول"، قائمة مكونة من 30 لاعبا يتنافسون على جائزة "بالون دور" لاختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2022، في العاصمة الفرنسية باريس، على أن يتم الإعلان عن الفائز بها يوم 17 تشرين الاول المقبل. 
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وقررت المجلة، عدم اقتران منافسات كأس العالم بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، حيث يعتمد التصويت فيها على الأداء خلال الموسم الكروي، بدءا من أغسطس 2021 إلى يوليو 2022، بدلا من السنة التقويمية كما كان متبعا من يناير 2022 إلى كانون الاول من نفس العام. 

ويتصدر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، قائمة المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، بعد قيادة ريال مدريد للتتويج بـ 3 ألقاب، الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي على الترتيب.

كما سينافس النجم المصري محمد صلاح على جائزة الكرة الذهبية، بعد نجاحه في قيادة ليفربول لتحقيق لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ووصل الفرعون المصري إلي نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ريال مدريد 0-1، والهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وسيتواجد ضمن قائمة الـ30 لاعبا المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية لعام 2022، النجم السنغالي ساديو ماني، بعد حصول على كأس الإتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين مع ليفربول قبل رحيله الصيف الحالي، إلى بايرن ميونخ، بالإضافة إلى قيادة منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2021 والتأهل إلي نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

يذكر أن ليونيل ميسي توج بالكرة الذهبية لعام الماضي، وللمرة السابعة في تاريخه، ليصبح النجم الأرجنتيني أكثر المتوجين بالجائزة منذ تأسيسها قبل 66 عاما.
 
 
(روسيا اليوم)
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