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رياضة

بسبب قرص الهوكي... وفاة لاعب شاب على الجليد!

Lebanon 24
12-08-2022 | 14:00
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توفي لاعب نادي تسيسكا الروسي للهوكي فسيفولود مالكوف على الجليد، أثناء إحدى الحصص التدريبة، حيث تلقى ضربة من أحد المدافعين، وأصابه قرص الهوكي في صدره نحو منطقة القلب.

فقام طبيب الفريق على الفور بمساعدة لاعب الهوكي وتنفيذ جميع إجراءات الإنعاش واستدعاء سيارة إسعاف.
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لكن قلب الشاب الصغير توقف عن النبض، بعد أن تم نقله إلى المستشفى.

وأعرب النادي الروسي عن أحر تعازيه لوالدي وأقارب وأصدقاء مالكوف.

وتعهد النادي بتقديم كل المساعدة اللازمة لأسرة اللاعب الراحل، بالإضافة إلى إجراء تحقيق داخلي في جميع ملابسات الحادث.
 
 
 
(روسيا اليوم)
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