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رياضة

هل استسلم رونالدو للأمر الواقع؟

Lebanon 24
12-08-2022 | 16:00
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يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استسلم للأمر الواقع، وسيبقى مع فريقه مانشستر يونايتد على الأقل حتى نهاية عقده في صيف العام المقبل.

وكان رونالدو غاب عن الفترة التحضيرية لمانشستر يونايتد، ولم يسافر المهاجم المخضرم مع بعثة فريقه في جولته التحضيرية إلى تايلاند وأستراليا، مطلع شهر حزيران الماضي، وسط أنباء عن تقدم "الدون" بطلب للرحيل عن "الشياطين الحمر" للانتقال إلى فريق يضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعدما فشل يونايتد في حجز مقعده في البطولة القارية المرموقة.
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ولكن صاحب الـ38 عاما، عاد لتدريبات يونايتد في الأسبوع قبل الماضي، وشارك في ودية رايو فاييكانو، ثم دخل بديلا في مباراة برايتون يوم الأحد الفائت، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، والتي شهدت خسارة مفاجئة لـ"الشياطين الحمر" بنتيجة 1-2.

ورغم استمرار التقارير الصحفية التي لا تزال تؤكد تمسك رونالدو بالرحيل إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا، خاصة بعد بداية مانشستر يونايتد المخيبة في الدوري المحلي، يبدو أن "الدون" قد استسلم للأمر الواقع وسيتسمر في مانشستر يونايتد، لعدم حصوله على عرض مغر وتشبث يونايتد بخدماته. 

وفي مؤشر قوي على إمكانية إكمال رونالدو عقده مع مانشستر يونايتد الذي ينتهي في صيف العام المقبل، ظهر النجم البرتغالي ضمن مجموعة من اللاعبين في إعلان يونايتد عن القميص الثالث الذي سيخوض به الفريق الموسم الحالي.
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