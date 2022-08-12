ملاكم يعلن اعتزاله في يوم بلوغه 34 عامًا... من هو؟

أعلن البريطاني تايسون فيوري، المتوج بلقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل، الجمعة اعتزاله في يوم احتفاله ببلوغه سن الـ 34 عاما، بعد شكوك راودت مستقبله على الحلبات.



ونشر فيوري الذي كان ألمح إلى إمكانية عودته عن اعتزاله الثلاثاء عبر صفحته على موقع "تويتر": "بعد تردد طويل، قررت أخيرا الاعتزال في عيد ميلادي الرابع والثلاثين (12 آب 1988). أتمنى لكم رحلة سعيدة".

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