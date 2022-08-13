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رياضة

هذا النادي العربي تعاقد مع لاعب سلة دافع عن ناديين إسرائيليين.. وجدل حوله

Lebanon 24
13-08-2022 | 02:00
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أثار إعلان نادي الزمالك المصري التعاقد مع لاعب كرة السلة الأميركي تيريل تو هولواي، كثيراً من الجدل خلال الساعات الماضية، بسبب تجاربه السابقة في الدوري الإسرائيلي.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التعاقد مع هولواي لتدعيم فريق كرة السلة في النادي، بداية من الموسم القادم 2022-2023.
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وقال منصور إن تو هولواي إضافة قوية لصفوف فريق السلة بالزمالك، والذي يشرف عليه المدرب أحمد مرعي، موضحاً أن اللاعب الأمريكي يشغل مركز صانع الألعاب "بوينت غارد"، ومن المقرر أن ينضم للفريق خلال الساعات المقبلة.

ويتطلع نادي الزمالك غلى تحسين مستوى فريق كرة السلة؛ لتعويض إخفاق الموسم الماضي، الذي لم يحصد خلاله أي لقب.

وكانت المحطة الأخيرة في مسيرة تيريل تو هولواي البالغ من العمر 32 عاماً، الدفاع عن ألوان فريق ماكابي ريشون لتسيون الإسرائيلي خلال الموسم الماضي (2021-2022)، حيث انضم اليه قادماً من فريق بيراتاس دي كويبراديلاس البورتريكي.

وليست هذه التجربة هي الوحيدة لتو هولواي في إسرائيل، إذ سبق له اللعب في صفوف فريق هابوعيل حولون عام 2017.

وفي الوقت الذي انتقد فيه بعض المتابعين لكرة السلة بمصر خطوة الزمالك التعاقد مع لاعب من الدوري الإسرائيلي، رأى آخرون أن الأمر طبيعي، وجلب لاعب من الدوري الإسرائيلي لا يندرج في إطار التطبيع أو التنسيق مع الاحتلال.
(عربي بوست)
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