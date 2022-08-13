Advertisement

رياضة

فندق رونالدو في المغرب مرشّح لحصد هذه الجائزة!

Lebanon 24
13-08-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-980389-637959694442642190.jpg
Doc-P-980389-637959694442642190.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في الوقت الذي يُعاني فيه من مشاكل تتعلّق بمستقبله مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رُشّح فندق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في مدينة مراكش المغربية لجائزة أفضل فندق جديد في قارة إفريقيا.

ووفقاً لصحيفة The Sun البريطانية، فالجائزة هي عن العام الجاري 2022، وتُقدَّم من قِبل المجلس العالمي للسفر والسياحة، ولم يكن ترشيح فندق رونالدو أمراً مفاجئاً؛ نظراً لفخامته.   
Advertisement

فحين افتتح النجم البرتغالي الفندق- وهو رقم 5 من سلسلة فنادقه التي تحمل عنوان CR7- في مدينة مراكش المغربية، قال عنه: "هو ليس مجرّد رقم في سلسلة الفنادق، بل يمثل ارتباطي بالدولة التي أحبّها وأشعر بالترحيب الكبير عندما أزورها".

ويحتوي الفندق الفاخر على 174 غرفة ومنتجعٍ صحي ومركزٍ للأعمال، إضافةً إلى مسبح وصالة ألعاب رياضية؛ كما يوفّر الفندق الأكل الصحي لزبائنه، بمعنى أنه يُمكن للضيوف النزلاء تناول الطعام على طريقة كريستيانو رونالدو.

وتتراوح أسعار الغرف في الفندق الفاخر بين 183 إلى 440 يورو في الليلة الواحدة.

وكان رونالدو قد بدأ الاستثمار في عالم الفنادق منذ العام 2016، منطلقاً من مسقط رأسه في جزيرة ماديرا البرتغالية، قبل أن ينتقل إلى العاصمة لشبونة، وبعدها مدريد الإسبانية، ومن ثم نيويورك الأمريكية، وصولاً إلى مراكش.
 
(عربي بوست)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2022-08-13
08:00 | 2022-08-13
02:00 | 2022-08-13
23:00 | 2022-08-12
16:00 | 2022-08-12
14:00 | 2022-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website