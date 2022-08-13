فندق رونالدو في المغرب مرشّح لحصد هذه الجائزة!

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في الوقت الذي يُعاني فيه من مشاكل تتعلّق بمستقبله مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رُشّح فندق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في مدينة مراكش المغربية لجائزة أفضل فندق جديد في قارة إفريقيا.ووفقاً لصحيفة The Sun البريطانية، فالجائزة هي عن العام الجاري 2022، وتُقدَّم من قِبل المجلس العالمي للسفر والسياحة، ولم يكن ترشيح فندق رونالدو أمراً مفاجئاً؛ نظراً لفخامته.فحين افتتح النجم البرتغالي الفندق- وهو رقم 5 من سلسلة فنادقه التي تحمل عنوان CR7- في مدينة مراكش المغربية، قال عنه: "هو ليس مجرّد رقم في سلسلة الفنادق، بل يمثل ارتباطي بالدولة التي أحبّها وأشعر بالترحيب الكبير عندما أزورها".ويحتوي الفندق الفاخر على 174 غرفة ومنتجعٍ صحي ومركزٍ للأعمال، إضافةً إلى مسبح وصالة ألعاب رياضية؛ كما يوفّر الفندق الأكل الصحي لزبائنه، بمعنى أنه يُمكن للضيوف النزلاء تناول الطعام على طريقة كريستيانو رونالدو.وتتراوح أسعار الغرف في الفندق الفاخر بين 183 إلى 440 يورو في الليلة الواحدة.وكان رونالدو قد بدأ الاستثمار في عالم الفنادق منذ العام 2016، منطلقاً من مسقط رأسه في جزيرة ماديرا البرتغالية، قبل أن ينتقل إلى العاصمة لشبونة، وبعدها مدريد الإسبانية، ومن ثم نيويورك الأمريكية، وصولاً إلى مراكش.