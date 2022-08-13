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رياضة
المدير الفني في هذا الفريق ينتقد قرار الاتحاد اللبناني حول المدربين!
Lebanon 24
13-08-2022
|
08:00
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انتقد مالك حسون، المدير الفني لفريق الشباب الغازية، قرار الاتحاد اللبناني لكرة القدم، المتعلق بمنع المدربين من تدريب فريقين في نفس الوقت.
ويقود حسون فريق التضامن صور، علي صعيد دوري الدرجة الأولى، بالإضافة لفريق ادفانسد سبورتس على مستوى الفئات العمرية.
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وقال حسون: "قرار الاتحاد مجحف بحقي وبحق عشرات المدربين، حيث يحتاج المدرب في لبنان للعمل في وظيفتين وأكثر، من أجل تأمين حياة كريمة".
وشدد حسون على الاتحاد باتخاذ خطوات جدية، من أجل تجميد قراره.
وأبدى أمله في أن تصل رسالته إلى المعنيين بالاتحاد، من رئيس وأمين عام وأعضاء اللجنة التنفيذية.
(كووورة)
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