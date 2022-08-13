Advertisement

رياضة

المدير الفني في هذا الفريق ينتقد قرار الاتحاد اللبناني حول المدربين!

Lebanon 24
13-08-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-980404-637959716566345148.jpg
Doc-P-980404-637959716566345148.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتقد مالك حسون، المدير الفني لفريق الشباب الغازية، قرار الاتحاد اللبناني لكرة القدم، المتعلق بمنع المدربين من تدريب فريقين في نفس الوقت.

ويقود حسون فريق التضامن صور، علي صعيد دوري الدرجة الأولى، بالإضافة لفريق ادفانسد سبورتس على مستوى الفئات العمرية.
Advertisement

وقال حسون: "قرار الاتحاد مجحف بحقي وبحق عشرات المدربين، حيث يحتاج المدرب في لبنان للعمل في وظيفتين وأكثر، من أجل تأمين حياة كريمة".

وشدد حسون على الاتحاد باتخاذ خطوات جدية، من أجل تجميد قراره.

وأبدى أمله في أن تصل رسالته إلى المعنيين بالاتحاد، من رئيس وأمين عام وأعضاء اللجنة التنفيذية.
 
(كووورة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2022-08-13
05:00 | 2022-08-13
02:00 | 2022-08-13
23:00 | 2022-08-12
16:00 | 2022-08-12
14:00 | 2022-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website