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رياضة

برشلونة يسجل 4 لاعبين جدد في "الليغا" ويواجه معضلة تسجيل لاعب خامس

Lebanon 24
13-08-2022 | 16:00
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تمكن نادي برشلونة أخيرا من تسجيل تعاقداته الجديدة التي أبرمها هذا الصيف، قبيل مباراته الأولى لهذا الموسم في الدوري الإسباني أمام رايو فاييكانو.

ونجح برشلونة في تسجيل 4 لاعبين جدد في رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، وهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والإيفواري فرانك كيسييه، والدنماركي أندرياس كريستنسن، والبرازيلي رافينيا، فيما لا يزال المدافع الفرنسي جول كوندي الوحيد بين التعاقدات الجديدة غير المسجل حتى اللحظة في قوائم الدوري الإسباني.
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