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رياضة
برشلونة يمدد عقد غونزاليس ويعيره إلى فالنسيا
Lebanon 24
13-08-2022
|
23:00
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أعلن برشلونة، يوم السبت، أن نيكو غونزاليس وافق على تمديد عقده، لكن لاعب خط الوسط الواعد من المقرر أن يلعب هذا الموسم على سبيل الإعارة لصالح فالنسيا، في حين يسعى إلى مشاركات مضمونة في المباريات.
وافق نيكو، البالغ من العمر 20 عاما، على إضافة عامين إلى عقده، وهو الآن مرتبط ببرشلونة حتى عام 2026 ببند شراء جديدة بقيمة مليار يورو (مليار دولار).
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تمتع نيكو بمشاركات في المباريات بداية الموسم الماضي تحت قيادة المدير الفني السابق لبرشلونة رونالد كومان. لكن وقت لعبه تراجع بعد أن تولى تشافي هيرنانديز منصب المدير الفني في منتصف الموسم.
وقال تشافي، يوم الجمعة، إنه كان يريد بقاء نيكو، لكن اللاعب طلب انتقاله على سبيل الإعارة حتى يتمكن من المشاركة في مباريات أكثر.
وقال برشلونة إن صفقة الإعارة لموسم واحد لا تتضمن خيار شراء لصالح فالنسيا.
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