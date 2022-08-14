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رياضة

برينتفورد يذل مانشستر يونايتد برباعية نظيفة

Lebanon 24
14-08-2022 | 08:00
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تلقى مانشستر يونايتد، اليوم السبت، هزيمة قاسية برباعية نظيفة على يد مضيفه برينتفورد، لحساب الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.


وجاءت الأهداف الأربعة في الشوط الأول، وبالتحديد في أقل من 25 دقيقة، حيث افتتح بيليندا جوشوا داسيلفا التسجيل في الدقيقة 10، ليضيف بعدها ماثياس يانسين الهدف الثاني في الدقيقة 18. وبعدها بـ12 دقيقة، جاء الهدف الثالث من أقدام بن ميي، قبل أن يختتم بريان مبيومو مهرجان الأهداف في الدقيقة الـ35.
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وأظهر حارس "مان يونايتد"، الإسباني ديفيد دي خيا، ارتباكا كبيرا في مباراة اليوم، حيث جاءت جل الأهداف بأخطاء مباشرة منه.

ورصد مقطع فيديو نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يحفز زملاءه للعودة في المباراة، لكن بدون جدوى.
 
وهذه هي الخسارة الثانية على التوالي لفريق "الشياطين الحمر" في البريمرليغ، بعدما انهزم في الجولة الأولى على ملعبه أولد ترافورد، أمام برايتون بنتيجة هدفين مقابل واحد.
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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