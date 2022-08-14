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رياضة
رسميا.. الأهلي يكشف موقفه من المشاركة في مسابقتي الكأس والسوبر
Lebanon 24
14-08-2022
|
11:00
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أعلن النادي الأهلي، مشاركته في بطولتي كأس مصر والسوبر المصري، بعد رد اتحاد الكرة على مطالبه.
وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "تلقى النادي خطابا اليوم من اتحاد الكرة يؤكد فيه الأخير على الاستجابة والحرص الكامل منذ توليه المسؤولية على تطوير منظومة التحكيم. والارتقاء بالحكام لأعلى المستويات.. وأن الاتحاد تعاقد مؤخرا مع الخبير الأجنبي مارك كلاتنبرغ وأسند إليه رسميا قيادة المنظومة التحكيمية بالكامل ابتداء من 10-8-2022".
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وأكمل: "في ضوء ما سبق واستجابة اتحاد الكرة باختياره قيادة جديدة لمنظومة التحكيم وتسليمه المهمة رسميا.. وتحويل ملف حكم الفار في مباراة الأهلي وفاركو في الدوري للتحقيق لاتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية.. دون الإعلان عنها تماشيا مع اللوائح المنظمة.. وبعد عرض الأمر بالكامل على مجلس إدارة النادي. تقرر مشاركة فريق الأهلي في بطولتي كأس مصر والسوبر المصري".
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، قرر عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم (كأس مصر- السوبر المصري)، بعد قرار إلغاء هدف في مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري، حيث اتهمت إدارة الأهلي حكم الفيديو في المباراة المذكورة، محمود عاشور بتعمد إلغاء الهدف من خلال تقنية الفيديو.
وطالب الأهلي بإيقاف الحكم محمود عاشور والتحقيق معه وإقالة عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام.
المصدر:
روسيا اليوم
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