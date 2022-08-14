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رياضة

"تويتر" يكشف توتر علاقة مبابي مع نيمار

Lebanon 24
14-08-2022 | 16:00
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قام البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان بتفضيل تغريدة على "تويتر" تنتقد زميله المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك عقب نهاية مباراة الفريق الباريسي مع مونبلييه يوم السبت.

وحقق باريس الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين، سجل نيمار منها هدفين ومبابي والوافد الجديد ريناتو سانشيز بالإضافة إلى هدف عكسي.
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وأهدر مبابي ركلة جزاء بالدقيقة 23، لكن نيمار نجح في تسجيل ركلة أخرى بعد مرور 20 دقيقة فقط على الأولى.
 
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