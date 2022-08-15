أمر ببث المباراة على القناة الحكومية.. أي فريق أوروبي يشجعه كيم جونغ أون؟

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رغم الغموض الذي يكتنف شخصية زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والمعلومات الشحيحة عن هواياته واهتماماته خارج نطاق السياسة والحكم، إلا أن تقارير بريطانية كشفت عن ولعه بكرة القدم، وكشفت النقاب عن الفريق الأوروبي المفضل بالنسبة له.بحسب تقرير لموقع Sport Bible البريطاني، فإن كيم جونغ أون يُعد من كبار المشجعين والمعجبين بفريق مانشستر يونايتد.وحسب الموقع، فإن كيم جونغ أون أفصح عن ميوله الكروية بتشجيع "الشياطين الحمر" خلال جلسة خاصة جمعته بالسيناتور الإيطالي السابق أنطونيو رازي.ولا يُنظر إلى كيم على أنه مشجعٌ حديث الارتباط بمانشستر يونايتد، بل بدأ ذلك منذ فترة طويلة، حيث يُعتبر من أشد المعجبين بإمكانيات الدولي الإنجليزي الأسبق واين روني، الذي سبق له الدفاع عن ألوان "الشياطين الحمر".واستند الموقع البريطاني على تقارير محلية صادرة في عام 2014، كشفت حينها أن كيم (39 عاماً حالياً) أمر القناة التلفزيونية الحكومية الرسمية ببث مباريات مانشستر يونايتد على الهواء مباشرة عبر شاشتها.وأكد السيناتور رازي في مقابلة أخرى مع صحيفة the sun، أن عشق كيم لمانشستر يونايتد بدأ ينمو ويكبر بشكل ملحوظ في الفترة ما بين عامي 2014 و2017.(عربي بوست)