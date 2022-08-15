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رياضة

شقيقة رونالدو تهاجم رئيس ريال مدريد دفاعاً عن شقيقها!

Lebanon 24
15-08-2022 | 08:00
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واصلت كاتيا أفيرو، شقيقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، دفاعها عن "الدون"، وهذه المرة بعد الرد الذي سخر فيه فلورنتينيو بيريز، رئيس ريال مدريد، من أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

وفاجأ أحد مشجعي ريال مدريد بيريز بطلبه التوقيع مع رونالدو أثناء خروجه بعد الفوز في نهائي كأس السوبر الأوروبي على آينتراخت فرانكفورت الألماني.
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وظهر مشجع في مقطع فيديو، انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يقول للرئيس "وقع مع كريستيانو"، ليرد عليه بيريز: "كريستيانو؟ مرة أخرى؟ هو في سن 38 عاماً؟".

شقيقة رونالدو تهاجم رئيس ريال مدريد
وشنت أفيرو هجوماً لاذعاً على رئيس ريال مدريد، وذلك عبر خاصية "الستوري"، في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وكتبت أفيرو: "إنه (كريستيانو) يبلغ من العمر 38 عاماً، ولكن يمكنه القفز في الهواء على ارتفاع مترين، والبقاء فيه لمدة ثلاث دقائق، وجسمه خالٍ من الدهون".

وأتمت: "احترم نفسك أيها العجوز، فأنت تبلغ من العمر 75 عاماً".

وارتدى كريستيانو قميص ريال مدريد لمدة عشرة مواسم، وبالتحديد في الفترة ما بين 6 يوليو/تموز 2009 حتى 10 يوليو/تموز 2018.

(عربي بوست)
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