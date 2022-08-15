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رياضة
تعليق كونتي على لقطة شجاره مع مدرب تشيلسي
Lebanon 24
15-08-2022
|
11:00
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علق أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام، على لقطة الشجار التي جمعته مع توماس توخيل، مدرب تشيلسي، في نهاية المواجهة بينهما أمس الأحد، لحساب الجولة الثانية من منافسات "البريمرليغ".
ورصدت الكاميرات سلاما عنيفا بين المدربين عقب مناوشات بين الطرفين في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.
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وقال كونتي، في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي سبورت" البريطانية: "الشجار مع توخيل؟ رأيي أنه من الأفضل الحديث عن المباراة، لقد كان اللقاء صعبا لكلا الفريقين، ونحاول أن نكون تنافسيين في كل مباراة".
وتابع: "تشيلسي أظهر أنه فريق جيد حقا، وبالمقارنة بالموسم الماضي فقد أبلوا بلاء حسنا، ولكننا إذا أردنا أن نسبب المشكلات لتشيلسي في جدول الترتيب علينا أن نكون أفضل".
وشهدت الدقيقة الـ68 من المواجهة شجارا قويا بين مدربي الفريقين، إثر تسجيل هويبيرغ هدف تقليص الفارق لتوتنهام.
المصدر:
روسيا اليوم
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