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رياضة

ميسي يكشف عن مرشحه للكرة الذهبية

Lebanon 24
15-08-2022 | 14:00
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كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، النقاب عن مرشحه للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2022.

ويرى ميسي أن مهاجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما، هو الأقرب لنيلها هذا العام، حسب تصريحاته لشبكة TyC sports الأرجنتينية.
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وقال ليو:" أعتقد أن الكرة الذهبية يجب أن تذهب هذا العام لكريم بنزيما بدون أدنى شك، لقد قدم كريم عاما استثنائيا، وظهر بشكل مميز ونجح في الفوز بدوري أبطال، وكان عنصرا مؤثرا في فريقه بداية من دور الستة عشر".
المصدر: روسيا اليوم
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