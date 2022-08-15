كلوب يدافع عن نونيز: منتقدوه تسرعوا في الحكم على أدائه





وتعرض نونيز، الذي تعاقد ليفربول معه قادما من بنفيكا مقابل 75 مليون يورو (76.45 مليون دولار)، لانتقادات بعد إخفاقه في الظهور بشكل جيد في هزيمة قاسية 4-صفر قبل انطلاق الموسم أمام مانشستر يونايتد.

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وبعد معاناته المبكرة، سجل نونيز أربعة أهداف في مباراة ودية أمام رازن بال شبورت لايبزيغ كما هزّ الشباك في فوز ليفربول 3-1 على مانشستر سيتي في مباراة درع المجتمع وفي التعادل مع فولهام في الدوري الأسبوع الماضي.



وقال كلوب لشبكة "سكاي سبورتس" في مقابلة يوم الاثنين: "قبل خمسة أسابيع عندما بدأنا التحضير للموسم الجديد لم يظهر نونير بشكل جيد من وجهة نظر المنتقدين في مباراته الأولى. من الجنون الحكم بهذه السرعة على أي لاعب. يمكنكم جميعا مشاهدة قدراته حاليا. إنه المهاجم المناسب للفريق. يختلف نسبيا عن باقي اللاعبين الموجودين. إنه مهاجم نشيط ويملك طاقة كبيرة". أشاد يورغن كلوب مدرب ليفربول بالقدرات البدنية والفنية لداروين نونيز قائلا إن منتقدي المهاجم القادم من أوروغواي لم يمنحوه الوقت الكافي للتكيف مع محيطه الجديد قبل الحكم عليه.وتعرض نونيز، الذي تعاقد ليفربول معه قادما من بنفيكا مقابل 75 مليون يورو (76.45 مليون دولار)، لانتقادات بعد إخفاقه في الظهور بشكل جيد في هزيمة قاسية 4-صفر قبل انطلاق الموسم أمام مانشستر يونايتد.وبعد معاناته المبكرة، سجل نونيز أربعة أهداف في مباراة ودية أمام رازن بال شبورت لايبزيغ كما هزّ الشباك في فوز ليفربول 3-1 على مانشستر سيتي في مباراة درع المجتمع وفي التعادل مع فولهام في الدوري الأسبوع الماضي.وقال كلوب لشبكة "سكاي سبورتس" في مقابلة يوم الاثنين: "قبل خمسة أسابيع عندما بدأنا التحضير للموسم الجديد لم يظهر نونير بشكل جيد من وجهة نظر المنتقدين في مباراته الأولى. من الجنون الحكم بهذه السرعة على أي لاعب. يمكنكم جميعا مشاهدة قدراته حاليا. إنه المهاجم المناسب للفريق. يختلف نسبيا عن باقي اللاعبين الموجودين. إنه مهاجم نشيط ويملك طاقة كبيرة".

وأضاف المدرب الألماني متحدثا عن نونيز: "إنه قوي جدا بدنيا وفنيا وستزيد هذه الأمور مع المزيد من الاستقرار والانسجام والثقة وشعوره بالأمان في محيطه الجديد"، وفقما نقلت "رويترز".



وشدد كلوب على أهمية منح اللاعبين المزيد من الوقت للانسجام مع فرقهم الجديدة، قائلا إن إرلينغ هالاند الوافد الجديد على مانشستر سيتي واجه أيضا انتقادات مبكرة.

وأوضح كلوب: "لا يمكنك أن تطلب من أي لاعب أن يمنحك 100 في المئة من مجهوده ومهاراته على الفور. نعمل على تطوير أداء نونيز في الوقت الحالي وبطريقة جيدة".

(سكاي نيوز عربية)