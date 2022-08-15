"القميص ثقيل على بعض اللاعبين".. أنشيلوتي سعيد بالفوز الصعب لريال مدريد على ألميريا

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أعرب مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن رضاه بعد الفوز الصعب الذي حققه الفريق الملكي على مضيفه نادي ألميريا في أول مبارياته من الموسم الجديد في الدوري الإسباني.وكان "الميرنغي" قد حقق فوزا بشق الأنفس على الفريق الأندلسي الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء، وذلك بهدفين مقابل هدف واحد، ويدين الريال بهدف الفوز إلى مدافعه النمساوي، ديفيد ألابا، الذي دخل إلى المباراة في النصف الأخير من الشوط الثاني للمباراة.وقال أنشيلوتي عقب المباراة وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية عدة إن فريقه كان قد بدأ المباراة بطريقة سيئة، مشيرا إلى الفريق الخصم قد عقد وصعب عليهم الأمر بعد أن أحرز هدفا مبكرا في الدقيقة السادسة".وأضاف المدرب المخضرم: "لم يكن لدينا السرعة الكافية في نقل الكرة إلى المقدمة، فقد كانوا يدافعون رغم أننا سددنا على مرماهم كثيرًا، ومع ذلك كان هناك صعوبة في إحراز الأهداف".وزاد:" في الشوط الثاني شعر ألميريا بالإرهاق نوعا ما، وبالتالي أضحى لدينا سيطرة أكبر على المباراة، والحصول على فرص أكثر".وعن أداء الفرنسيين الشابين، تشاوميني وكامافينغا، قال "كارليتو": " لم يظهرا الجودة التي كانا يقدمانها في التدريبات، وهذا أمر طبيعي، هما لا يزالان صغيران في السن وشعرا بأن قميص الريا ثقيل، ولكن هذا هو الثمن الذي يجب دفعه ونحن سعداء، لأنهم لاعبين جيدين جدًا".وعن مصير النجم الإسباني، ماركو أسينسيو، الذي لم يشارك في المباراة، قال أنشيلوتي: "إذا كان يستحق اللعب فسوف يلعب، وعليكم أن تأخذوا في الاعتبار ما قدمه لنا في الموسم الماضي، إذ أنه أحرز الكثير من الأهداف".وزاد: "إنه لاعب مهم.. وعلينا أن ننتظر حتى 31 آب"، في إشار ة إلى إغلاق سوق انتقالات اللاعبين في الميركاتو الصيفي.