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رياضة
لا أحد يريده في "مانشستر يونايتد"... رونالدو "منبوذ" ويتناول الغداء بمفرده!
Lebanon 24
16-08-2022
|
11:00
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كشف موقع "ذا أثلتيك" يوم الاثنين أن النجم البرتغالي بات غير مرغوب بين لاعبي مانشستر يونايتد، إذ ازدادت الهوة بينه وبين بقية لاعبي "الشياطين الحمر" في الفترة الحالية، وبات يتناول وجبات الغداء بمفرده وبمعزل عن بقية اللاعبين، كما غير المدرب الهولندي إيريك تن هاغ رأيه فيما يتعلق ببقاء رونالدو وبات يتقبل فكرة رحيله عن الفريق.
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وأضاف الموقع: ظل تن هاغ الذي أصبح أول مدرب للنادي منذ 101 عام يخسر أول مباراتين في الدوري الإنجليزي، مصرا طوال فترة الانتقالات على أن يظل رونالدو جزءاً من خططه هذا الموسم، لكنه غير رأيه الآن، وأصر على أنه من الصعب أن يندمج رونالدو مع الفريق بعد غيابه عن الموسم التحضيري لأسباب عائلية.
وختم الموقع: منذ عودة رونالدو إلى الفريق بعد غيابه كان يحتج كثيراً خلال الحصص التدريبية ويثير الجدل وهناك شعور بأن مزاجه السيئ له تأثير سلبي على الفريق.
(العربية)
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