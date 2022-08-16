إنجاز جديد لمحمد صلاح في "البريميرليغ"... ماذا في التفاصيل؟

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رغم عدم تمكن نجم ليفربول محمد صلاح من هز الشباك أمام كريستال بالاس (1-1) مساء الاثنين، إلا أن الأرقام أظهرت أن الجناح المصري قدم مباراة جيدة في الجولة الثانية من البريميرليغ.وتأثر صلاح في الشوط الثاني بطرد زميله المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز في الدقيقة 57، ولم يحصل على الفرص الكافية للتسجيل.لكن صلاح قدم مباراة جيدة بشكل عام، حيث أشارت شبكة "سكواكا"، إلى قيام صلاح بصناعة 8 فرص سانحة للتسجيل أمام كريستال بالاس.وأضافت أن هذا أعلى عدد من الفرص المصنوعة من قبل لاعب في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي، منذ أن صنع لاعب مانشستر يونايتد برونو فرنانديز العدد ذاته أمام ليستر سيتي، في الثامن من تشرين الاول الماضي.