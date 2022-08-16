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رياضة

موراتا يكشف عن مستقبله مع أتلتيكو مدريد

Lebanon 24
16-08-2022 | 23:00
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أعرب مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، ألفارو موراتا، عن نيته البقاء في صفوف فريق العاصمة، بعد عودته من فترة إعارة مع يوفنتوس الإيطالي في الموسمين الماضيين.

ويبدو أن موراتا (29 عاما) لم يكترث بالاهتمام من قبل بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الآونة الأخيرة، وأعرب عن رغبته في البقاء بصفوف أتلتيكو.
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وقال المهاجم الدولي الإسباني: "أرغب فعلا في اللعب هنا، أشعر بالإثارة بالتواجد هنا، كما هو الأمر دائما، أريد بذل جهود مضاعفة للفريق في كل مباراة".
 
وكان لسان حال مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني مماثلا حيث قال لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا لست مالك النادي بل مدربه، في الوقت الحالي يعمل موراتا بتواضع ونأمل بقاءه في صفوف الفريق".
 
(سكاي نيوز عربية) 
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