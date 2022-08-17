محمد صلاح يتبرع بـ 156 ألف دولار لإعادة بناء كنيسة أبو سيفين

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تبرع نجم الكرة المصري الانكليزي، محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنكليزي، بمبلغ 3 ملايين جنيه مصري، تعادل 156 ألف دولار، مساهمة منه في إعادة بناء كنيسة أبو سيفين، حيث قضى 41 شخصا وأصيب 14 على الأقل بحروق في نيران شبت الأحد الماضي بالكنيسة الواقعة في محافظة الجيزة، على حد ما ذكر موقع Bleacher Report المتخصص في الولايات المتحدة بالأخبار الرياضية كما وجه رسالة نعي في تويتر بعد قليل من الحادث.وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية صنفت صلاح في قائمة 2022 الخيرية على أنه ثامن أكثر الأشخاص كرًما في المملكة المتحدة، بعد أن قدرت تبرعاته بنحو 2.5 مليون جنيه إسترليني ، أي ما يعادل 6 % من ثروته المقدرة بأكثر من 41 مليونا، أي تقريبا 50 مليون ولار.