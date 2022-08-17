هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى "بوروسيا دورتموند"؟

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ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية في الساعات الماضية، أن كريستيانو رونالدو يملك خيار الانتقال إلى بوروسيا دورتموند في الأيام المقبلة، إلى جانب سبورتينغ لشبونة.ورغم ذلك، نفت صحيفة "بيلد" ما تردد في إسبانيا بشأن تواصل دورتموند مع الأسطورة البرتغالي مؤخرا.وعللت ذلك بأن دورتموند بعد تلقيه صدمة إصابة سيباستيان هالير بالسرطان، تعاقد مع أنطوني موديست، وهو ما يحول دون وصول مهاجم جديد هذا الموسم.كما أن راتب رونالدو الضخم، البالغ 29 مليون يورو، يفوق سقف الرواتب في الفريق الألماني، مما يجعل هذه الصفقة شديدة الصعوبة.