Advertisement

رياضة

كيف علّق مدرب ليفربول على طرد نونيز من مباراة "كريستال بالاس"؟

Lebanon 24
17-08-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-981590-637963355828122149.jpg
Doc-P-981590-637963355828122149.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن داروين نونيز، مهاجم الفريق خذل زملاءه يوم الاثنين، مشيراً إلى أنه سيتعلم من البطاقة الحمراء التي حصل عليها بعدما قام بنطح مدافع كريستال بالاس يواخيم أندرسن، في المباراة التي تعادل فيها الفريقان 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.
Advertisement

وقال كلوب: "كانت الحادثة تستحق البطاقة الحمراء، لقد تم استفزازه، لكن لم يكن يتعين عليه الرد بهذه الطريقة، إنه ليس رد فعل نريد أن نراه. يجب أن يعلم بأنه سيواجه معارك بدنية من هذا النوع لأن قلب الدفاع يقوم بهذا الأمر".

وأضاف: بالطبع، سأتحدث معه. الاستفزاز وبالتأكيد رد الفعل الخاطئ، سيتعلم من هذا. لسوء الحظ لديه 3 مباريات لفعل هذا. هذا غير جيد بالنسبة لنا ولكن هذا هو الوضع.

وتابع: تدخلت وأردت أن أرى الوضع، في المباراة لم أتمكن من رؤية أي شيء، لكن يمكنني معرفة ما حدث، رأيت أندرسن على الأرض وداروين يسير بعيدا. بعدها شاهدت، نعم إنها بطاقة حمراء. رد فعل خاطئ تجاه الموقف. أندرسن أراد هذا، وحصل على ما أراده ولكن نونيز ارتكب خطأ.
 
 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-08-17
11:00 | 2022-08-17
08:00 | 2022-08-17
05:00 | 2022-08-17
02:00 | 2022-08-17
00:06 | 2022-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website