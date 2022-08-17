أسطورة مانشستر يونايتد يعاتب رونالدو ويصفه بـ"أعظم لاعب في كل العصور"

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وجه أسطورة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، غاري نيفيل، رسالة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم "الشياطين الحمر" الحالي، بشأن مستقبله في "أولد ترافورد".وأكدت تقارير صحفية خلال الأسابيع الماضية، أن رونالدو تقدم بطلب لإدارة نادي مانشستر يونايتد من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف، لرغبته في اللعب مع فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا.ونشرت صفحة متخصصة في نقل أخبار رونالدو على موقع "إنستغرام" منشورا كشف نقلا عن إيدو أغيري الصحفي في برنامج "التشرينجيتو الاسباني الشهير وصديق رونالدو المقرب، أن أتلتيكو مدريد ومدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني يرغبان بالتعاقد مع النجم البرتغالي لكن الخوف من رد فعل الجماهير يمنعه من الإعلان عن ذلك.وأضاف المنشور: "كريستيانو يملك عروضا فعلية من 5 إلى 6 أندية والتقارير التي تقول إنه عرض خدماته على نصف أندية أوروبا جميعها تكذب، رونالدو غاضب ومستاء من طريقة تناول الإعلام لأخباره في الشهرين الماضيين".ورد النجم البرتغالي على المنشور قائلا: "سيعلمون الحقيقة، الإعلام يكذب ولدي قائمة تكشف بأن 100 من الأخبار التي ذكرت اسمي ووجهتي المقبلة، 5 منها فقط كانت صحيحة فقط، تخيل ذلك".ونشر كريستيانو رونالدو صورة تجمعه بإيدو أغيري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" معلقا: "ستظهر الحقيقة عندما يتم بث مقابلتي خلال الأسابيع القليلة المقبلة".ورد نيفيل، على رونالدو بـ"تغريدة" نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، جاء فيها: "لماذا يتعين على أعظم لاعب في كل العصور (في رأيي) الانتظار أسبوعين ليخبر جماهير مانشستر يونايتد بالحقيقة؟".وأضاف نيفيل: "قف الآن وتحدث، النادي في أزمة ويحتاج إلى قادة، إنه الوحيد (رونالدو) الذي يستطيع أن يسيطر على الموقف ويلعب هذا الدور".