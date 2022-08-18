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رياضة

شرطي ألماني أدى "تحية هتلر" أمام رياضيين إسرائيليين... هكذا كان مصيره!

Lebanon 24
18-08-2022 | 02:00
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ألقت الشرطة الألمانية القبض على حارس أمن استفز مجموعة من الرياضيين الإسرائيليين خلال زيارتهم للنصب التذكاري لهجوم ميونيخ للألعاب الأولمبية عام 1972، إذ أدى تحية هتلر الشهيرة أمامهم.

وأوضحت الشرطة في بيان بحسب صحيفة Die Welt الألمانية، أن 16 رياضياً من منتخب إسرائيل في دورة الألعاب الأوروبية، كانوا يزورون الحديقة الأولمبية في ميونيخ، عندما أدى حارس الأمن التحية النازية المحظورة.
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وقال البيان: "أحد حراس الأمن الأربعة شوهد وهو يرسم الإشارة النازية (تحية هتلر)".

وعلى الفور، أوقفت الشرطة المشتبه به البالغ 19 عاماً، وهو من برلين، ومُنع من حضور كل فعاليات البطولة الأخرى.

ولفتت الشرطة إلى أن الرياضيين لم يلاحظوا هذه الحركة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ويعود هجوم ميونيخ إلى 5 أيلول 1972، حينما اقتحم ثمانية مسلحين شقة الفريق الإسرائيلي في القرية الأولمبية وأطلقوا النار على اثنين وأخذوا تسعة إسرائيليين رهائن وهددوا بقتلهم ما لم يطلق سراح 232 أسيراً فلسطينياً.

وردَّت شرطة ألمانيا الغربية وقتها بعملية إنقاذ فاشلة قُتل فيها جميع الرهائن، إضافة إلى خمسة من محتجزيهم وشرطي.

(عربي بوست)
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