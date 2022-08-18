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رياضة

مبلغ خيالي... كم يجني رونالدو مقابل كل منشور في مواقع التواصل؟

Lebanon 24
18-08-2022 | 05:00
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تصدَّر البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، قائمة أكثر الرياضيين تحقيقاً للأرباح، من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشرت صحيفة mirror البريطانية نتائج دراسة جديدة قامت بتحليل بياناتها شركة Bonus Finder، تتعلق بأكثر الرياضيين ربحاً من "السوشال ميديا".
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وحسب تقرير الصحيفة، فإن النتائج لم تُظهر أي مفاجأة حقيقية، بعدما وضع كريستيانو نفسه على رأس القائمة، بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه، وهو غريمه الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويملك أفضل لاعب في العالم أكثر من 476 مليون متابع عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، يُضاف إليهم أكثر من 102 مليون متابع عبر "تويتر".

ويكسب "الدون" ما يقرب من 2 مليون دولار عن كل منشور ممول عبر "إنستغرام"، وذلك وفقاً لبيانات شركة تحليل البيانات الرياضية Bonus Finder.

ويصل هذا المبلغ إلى ضعف ما يتقاضاه غريمه ميسي، صاحب المركز الثاني، عن كل منشور ممول عبر "إنستغرام" أيضاً، وهو فارق كبير جداً، كما تصفه الشركة.

(عربي بوست)
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