طوني فرنجية من ملعب السلام زغرتا: جاهزون للدعم دائماً

قال النائب طوني فرنجية، "نحن في زغرتا والشمال نشأنا على الرياضة وعلى فكرة نادي السلام زغرتا، الذي هو جزء من عنفواننا وتمسكنا بالرياضة وكرة القدم، وعلى اهمية الرياضة وجمالها الا انها تحمل معان كثيرة اخرى".

Advertisement

وخلال تفقده ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، مجمع زغرتا الرياضي (ملعب السلام زغرتا)، والذي يقوم بتأهيله الاتحاد اللبناني لكرة القدم ممولا من الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن مشروع FIFA GOAL، ذكر أن "هذا الملعب يجسد هوية هذه المنطقة وعنفوانها، وايضا هو الرابط وصلة الوصل بين الجمهور والاهالي والرياضة، وعلينا جميعا كمسؤولين ان نقف الى جانب النادي والفريق".

وأضاف فرنجية: "نحن لم نتخل يوما عن النادي، ونحن جاهزون باستمرار لان ندعم، نحن ومن نمثل والاصدقاء، جاهزون دائما لدعم النادي، ونحن ملتزمون فيه، ونتمنى ان نراه في الطليعة، ولن ننسى دور المغتربين في تأهيل الملعب، وهي المرة الثانية الذي يتم فيها تأهيله بالعشب الاصطناعي، فالمرة الاولى كان بدعم من الجالية في الاغتراب خاصة في فنزويلا، وهنا اذكر الست المرحومة ايفون الصايغ، والداعمين في اوستراليا والمقيمين في لبنان".