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رياضة
قواعد صارمة في "باريس سان جيرمان"... ميسي وزملاؤه محرومون من هذه الأغذيّة!
Lebanon 24
18-08-2022
|
11:00
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كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن فريق "باريس سان جيرمان" استعان بخبير تغذية، كان لاعبا إسبانيا سابقا، واتّخذ قرارا بمنع اللاعبين من تناول الشاي المثلج والمشروبات الغازية.
وأوضحت الصحيفة، أن هذه المشروبات لا تناسب اللاعبين الذين يتنافسون في مستويات كبيرة، ومع ذلك لم يلتفت لها المدرب السابق ماوريسيو بوكيتينو، أو المدير الرياضي ليوناردو.
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ولفتت أيضا إلى أن خبير التغذية يجتمع يوميا مع لاعبي باريس سان جيرمان، على هامش وجبتي الإفطار والغداء، للتأكيد على بعض التعليمات.
(روسيا اليوم)
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