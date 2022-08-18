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رياضة

مكغريغور يتراجع... من هو أكثر رياضيّ تحقيقا للأرباح من منشورات مواقع التواصل؟

Lebanon 24
18-08-2022 | 14:00
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غاب المقاتل الإيرلندي كونور مكغريغور، عن لائحة الرياضيين الـ10 الأوائل الذين يحصلون على أعلى الأرباح مقابل المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت صحيفة mirror البريطانية نتائج دراسة جديدة قامت بتحليل بياناتها شركة Bonus Finder، تتعلق بأكثر الرياضيين ربحا من النشر في مواقع التواصل الإجتماعي.
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ويملك أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو أكثر من 476 مليون متابع عبر "إنستغرام"، يضاف إليهم أكثر من 102 مليون متابع عبر "تويتر".

ويكسب رونالدو ما يقارب من 2 مليون دولار عن كل منشور ممول عبر "إنستغرام"، وذلك وفقا لبيانات شركة تحليل البيانات الرياضية Bonus Finder.

ويربح رونالدو ضعف ميسي، على الرغم من حلول الاخير في المركز الثاني، إذ يتابع مهاجم باريس سان جيرمان الحالي ما يقارب من 358 مليون شخص على "إنستغرام"، في وقت لا يملك فيه النجم الأرجنتيني أي حساب رسمي له على "تويتر".

ويأتي في المركز الثالث المصارع الأميركي السابق دوين جونسون، الذي تحول إلى ممثل سينمائي، متساويا بالأرباح مع ميسي، وذلك عن كل منشور ممول.

وفي المركز الرابع جاء لاعب الكريكيت، الهندي، فيرات كوهلي، حيث يربح 694 ألف دولار عن كل منشور، يليه البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، بـ584 ألف دولار.

وحل نجم كرة السلة الأميركية، ليبرون جيمس، في المركز السادس بـ428 ألف دولار، ثم نجم كرة القدم الإنجليزية المعتزل ديفيد بيكهام سابعا، بـ247 ألف دولار.

وفي المركز الثامن تواجد الفرنسي الشاب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، حيث يتقاضى 240 ألف دولار عن كل منشور ممول، يليه البرازيليان رونالدينيو ومارسيلو في المركزين التاسع والعاشر، واللذان يربحان 223 ألف دولار و191 ألف دولار بالترتيب.
 
 
مكغريغور يخسر موقعه بين الرياضين الـ10 الأكثر تحقيقا للأرباح من منشورات مواقع التواصل
 
(روسيا اليوم)
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