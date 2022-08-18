مقاتل لبناني يرفض مواجهة إسرائيلي

انسحب المقاتل اللبناني شربل أبو ضاهر من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة (MMA) للناشئين، المقامة حاليا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي.



وحذا شربل أبو ضاهر حذو مواطنه عبد الله منياتو الذي انسحب هو الآخر من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة (MMA) التي أقيمت العام الماضي، في بلغاريا، بعد أن جمعته القرعة مع لاعب إسرائيلي أيضا.

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