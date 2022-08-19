31
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
28
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مواجهة حامية بين كيت ميدلتون وروجر فيدرير في مباراة تنس بلندن
Lebanon 24
19-08-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، أنها ستلعب مباراة تنس مع النجم السويسري روجر فيدرير، الفائز ببطولة ويمبلدون 8 مرات، وذلك في شهر أيلول 2022، أثناء إقامة كأس لافر بلندن.
وستقضي ميدلتون وفيدرير يوماً كاملاً في لندن بهدف تعزيز جمع التبرعات والوعي لمؤسستي Action for Children و LTA Foundation، وتشجيع الشباب من جميع الخلفيات للمشاركة في الرياضة والاستفادة من العديد من فوائدها الصحية العقلية والبدنية، وفقاً لما ذكرته صحيفة Cambridge News البريطانية.
Advertisement
وبعد اللقاء المنتظر بين ميدلتون وفيدرير سيحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاماً على فرصة لعب التنس جنباً إلى جنب مع فيدرير نفسه، أثناء إقامة كأس لافر في لندن.
كيت هي راعية كل من Action for Children و Lawn Tennis Association (مؤسسة LTA هي ذراعها الخيري)؛ ستفيد كلتا المؤسستين من بيع التذاكر ليوم الممارسة المفتوحة لكأس لافر.
وكما قال قصر كنسينغتون في بيان صحفي: "صاحبة السمو الملكي متحمسة لدعم القاعدة الشعبية للتنس وتشجيع الشباب من جميع الخلفيات على المشاركة في هذه الرياضة".
وستسلط الأضواء على فيدرير خلال كأس لافر في سبتمبر في لندن، وهي بطولة تنس جديدة نسبياً لا تشبه أي بطولة أخرى في رزنامة التنس العادية؛ يتم تقسيم اللاعبين "فريق العالم" و"فريق أوروبا".
(عربي بوست)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للمرة الثانية.. مذيعة الـ"أم تي في" السابقة تدخل القفص الذهبي (صورة)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. مذيعة الـ"أم تي في" السابقة تدخل القفص الذهبي (صورة)
14:00 | 2022-08-18
18/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى بشأن البنزين.. إليكم آخر المستجدات
Lebanon 24
بُشرى بشأن البنزين.. إليكم آخر المستجدات
12:43 | 2022-08-18
18/08/2022 12:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أحداث حاسمة ينتظرها لبنان.. ما الذي سيجري خلال أشهر؟
Lebanon 24
5 أحداث حاسمة ينتظرها لبنان.. ما الذي سيجري خلال أشهر؟
02:30 | 2022-08-19
19/08/2022 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف مسار سعر الدولار قريباً.. هل سينخفض؟
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف مسار سعر الدولار قريباً.. هل سينخفض؟
02:38 | 2022-08-19
19/08/2022 02:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-08-18
18/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:00 | 2022-08-19
4 لاعبين من هذه الدولة العربية يشاركون في مباراة بإسرائيل!
02:00 | 2022-08-19
ميسي وزملاؤه محرومون من الـIce tea والمشروبات الغازية.. ما السبب؟
23:00 | 2022-08-18
على عكس المتوقع.. زيادة إيرادات الكرة الأوروبية في عام 2021
16:00 | 2022-08-18
مقاتل لبناني يرفض مواجهة إسرائيلي
14:00 | 2022-08-18
مكغريغور يتراجع... من هو أكثر رياضيّ تحقيقا للأرباح من منشورات مواقع التواصل؟
11:00 | 2022-08-18
قواعد صارمة في "باريس سان جيرمان"... ميسي وزملاؤه محرومون من هذه الأغذيّة!
فيديو
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
19/08/2022 17:49:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
19/08/2022 17:49:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
19/08/2022 17:49:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact