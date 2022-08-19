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رياضة

مواجهة حامية بين كيت ميدلتون وروجر فيدرير في مباراة تنس بلندن

Lebanon 24
19-08-2022 | 08:00
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أكدت كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، أنها ستلعب مباراة تنس مع النجم السويسري روجر فيدرير، الفائز ببطولة ويمبلدون 8 مرات، وذلك في شهر أيلول 2022، أثناء إقامة كأس لافر بلندن.

وستقضي ميدلتون وفيدرير يوماً كاملاً في لندن بهدف تعزيز جمع التبرعات والوعي لمؤسستي Action for Children و LTA Foundation، وتشجيع الشباب من جميع الخلفيات للمشاركة في الرياضة والاستفادة من العديد من فوائدها الصحية العقلية والبدنية، وفقاً لما ذكرته صحيفة Cambridge News البريطانية.
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وبعد اللقاء المنتظر بين ميدلتون وفيدرير سيحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاماً على فرصة لعب التنس جنباً إلى جنب مع فيدرير نفسه، أثناء إقامة كأس لافر في لندن.

كيت هي راعية كل من Action for Children و Lawn Tennis Association (مؤسسة LTA هي ذراعها الخيري)؛ ستفيد كلتا المؤسستين من بيع التذاكر ليوم الممارسة المفتوحة لكأس لافر.

وكما قال قصر كنسينغتون في بيان صحفي: "صاحبة السمو الملكي متحمسة لدعم القاعدة الشعبية للتنس وتشجيع الشباب من جميع الخلفيات على المشاركة في هذه الرياضة".

وستسلط الأضواء على فيدرير خلال كأس لافر في سبتمبر في لندن، وهي بطولة تنس جديدة نسبياً لا تشبه أي بطولة أخرى في رزنامة التنس العادية؛ يتم تقسيم اللاعبين "فريق العالم" و"فريق أوروبا".

(عربي بوست)
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